İzmir’de motosiklet kazası! 2 sürücü kafa kafaya çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETİ

Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Durunu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altuntaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serdar Demirel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.