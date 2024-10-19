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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 33 ölü 85 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2024 05:05
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İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! 33 ölü 85 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda En az 33 kişinin hayatını kaybederken, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

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