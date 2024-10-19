Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü 6 yaralı

İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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