Bursa’da fuhuş çetesine büyük darbe

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler uyuşturucu ticareti, fuhuş ve insan ticareti yapan suç örgütüne yönelik 31 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonrasında Bursa merkez ve Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçeleri ile Bolu ve Beyşehir'de 8'i kadın toplam aralarında örgütün liderliğini yaptığı belirlenen İsmail Zengin'inde bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Operasyona Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve GKİT Daire Başkanlığına bağlı ekipler katıldı.



Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Şahıslar Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında "Suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti" gibi suçlardan Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

Öte operasyon kapsamında Orhangazi'de aranan bir araç jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtı. Örnekköy mahallesinde arazide aracı bırakıp kaçan zanlılar daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Orhangazi Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar daha sonra Suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti, fuhuş suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Zanlılardan örgüt lideri İsmail Hakkı Zengin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Suç örgütünün mağdurları kandırıp uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirerek, torbacı olarak kullandıkları ve fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Zanlıların mağdurlara psikolojik baskı uygulayarak suç işlemeye yönlendirdikleri. insan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ettikleri bildirildi.