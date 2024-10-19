Bursa’da feci kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep toprağa verildi

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen Sarıkaya, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken, 18 yaşındaki Efe Ş.'nin kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaştı, sürücü ise korktuğu için karakola teslim oldu. Yüzde 25 kusurlu bulunan sürücünün ehliyet sınavını kazandığı fakat belgesini almadığı öğrenilirken, karakolda verdiği ifadede aracı derse yetişmek için aldığı iddia edildi. Kaza raporlarında liseli genç kızın yüzde 75 kusurlu olduğu belirlendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeni Emek Adnan Menderes Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.