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Kepçenin 7 aracı biçtiği kazada feci görüntüler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 09:55
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Kepçenin 7 aracı biçtiği kazada feci görüntüler

Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan iş makinesinin ortalığı savaş alanına çevirdiği kazaya ait ortaya çıkan görüntüde, kaldırımda yürüyen vatandaşların ölümden saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşanan kazada, fren sisteminde arıza oluşan kepçe, 7 araca çarpmış ve kazada 8 kişi yaralanmıştı. Feci kazaya ait çevredeki iş yerinde yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, fren sisteminde arıza oluşan kepçenin önüne kattığı araçları duvarla birleştirdiği görüldü. Kepçenin duvara çarpmasından bir kaç saniye önce kaldırımda yürüyen vatandaşların da kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yeni görüntü facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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