Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına geçit yok! 3 kişi yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi, bir av tüfeği bulundu ve 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yortan beldesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 16 sikke, 6 kolye başlığı ve kolye haç, 9 minyatür obje, 4 yüzük, çan, kaşık, melek siluetli minyatür heykel ve minyatür kupa olmak üzere 39 obje ele geçirildi, aramada bir de ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Şüpheliler T.A, N.T ve C.O. hakkında işlem yapıldı.