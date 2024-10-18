18 Ekim 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 23:57 Güncelleme: 18.10.2024 23:58
ABONE OL
İstanbul’da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde park halindeki TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ın çekici bölümünün tamamını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde Ambarlı Liman Yolu'nda park halindeki TIR'da çıktı.

İddiaya göre 21 AAY 60 plakalı TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, Avcılar istikametinde TIR'ı park etti. Kısa süre sonra TIR'ın far bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar Çelebioğlu'na haber verdi. Çevredekiler, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yangına müdahale etti.

Ancak alevler kısa sürede büyüyerek TIR'ın çekici bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"SÖNDÜRMEYİ BAŞARAMADIK"

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, "Bir anda alev aldı. Tüplerle, kovalarla müdahale ettik, söndürmeyi başaramadık" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör