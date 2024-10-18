Gaziantep’te otomobille motosikletin çarpıştı! Yaralılar var

M.K.H.J (33) idaresindeki 27 MD 6812 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.Ç. (59) yönetimindeki 31 D 9135 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile üç aylık bebek N.M.J., N.E.J. (25) ve M.M.J. (4) İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.