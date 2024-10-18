Evde çıkan yangın bitişiktekine de sıçradı

Savadiye Mahallesi'nde Bayram Koç'a ait tek katlı müstakil evde bu sabah yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, bitişiğindeki Rıza Koç'un evinin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Koç'un evi kullanılamaz hale gelirken, diğerinin ise çatısı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.