Dehşet anları kamerada! Adana'da silahlı saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde yolda yürüyen iki kişi, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmadı. Saldır anı güvenlik kameralarına tarafından anbean yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde meydan geldi.
Yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli olan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan 2 kişiye kurşun isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.