İstanbul Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada

Olay, dün akşam Avcılar Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir tatlı dükkanında yaşandı.

Motosiklet kaskı takan bir saldırgan, önce işyeri çevresinde dolaşarak keşif yaptı. Ardından harekete geçen zanlı, silahını ardı ardına ateşledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.