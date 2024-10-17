Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024 | Dünya Astsubaylar günü ne zaman?

Her yıl 17 Ekim'de kutlanan Dünya Astsubaylar Günü, hem Türkiye'de hem de dünyada görevdeki ve emekli astsubaylar tarafından coşkuyla karşılanıyor. 2012 yılından bu yana TEMAD'ın (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) kuruluş yıldönümü olarak kabul edilen bu özel gün, astsubayların mesleki onurunu ve fedakarlıklarını hatırlatıyor. Yabancı büyükelçiler, askeri ataşeler, siyasi liderler ve hükümet temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, astsubaylar onurlandırılıyor.

Dünya Astsubaylar Günü'nün Tarihi

Dünya Astsubaylar Günü'nün kutlanma fikri, TEMAD Başkan Yardımcısı Yüksel Binici tarafından ortaya atıldı. Binici, faal astsubaylık yıllarından beri böyle bir günü hayal etmiş ve meslektaşlarının desteğiyle bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim, 2012 yılında resmi olarak Dünya Astsubaylar Günü ilan edildi ve o tarihten bu yana kutlanmaya devam ediyor.

Dünya Astsubaylar Günü'ne Özel Mesajlar

Dünya Astsubaylar Günü, sadece anma ve kutlamalarla değil, aynı zamanda anlamlı mesajlarla da öne çıkıyor. İşte, bu güne özel bazı mesajlar:

"Cesaretin ve şerefin en güzel örneğini gösteren astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun."

"Bir ulusun en büyük gücü askerleridir. Astsubaylar, bu gücün temel taşıdır. Gününüz kutlu olsun!"

"Herkes kendi için çalışırken, siz vatan için çalışıyorsunuz. Türk astsubaylarının onuruna Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz."

"Emekli ve görevdeki tüm astsubaylarımızı saygıyla anıyor, sağlık ve başarılar diliyoruz."