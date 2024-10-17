Beyni güçlendiriyor, hafızayı keskinleştiriyor: Cevizin sağlığa pek çok faydası bulunuyor

Omega-3 zengini bu değerli kuruyemiş, kalpten beyne, bağırsaklardan zihinsel sağlığa kadar pek çok alanda fayda sağlıyor. Ceviz, badem gibi diğer kuruyemişlerle birlikte suda bekletildiğinde, besin değerleri daha iyi emilir hale geliyor. Sabahları bu sağlıklı atıştırmalıklarla güne başlamak, enerji seviyenizi yükseltirken, uzun vadede beyin ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Uzmanlar, günde bir avuç ceviz tüketmenin uzun vadeli faydalar sağladığını vurguluyor.

Ceviz Hasadı (İHA)

Ceviz Hasadı: Geleneksel Yöntemlerle Üretim

Tunceli'nin Pülümür ilçesi, her yıl yaklaşık 250 ton ceviz üretimiyle bu değerli kuruyemişin önemli merkezlerinden biri. İmece usulüyle yapılan hasat, uzun yıllardır yöre halkının dayanışma kültürünü de yansıtıyor. Yüksek ağaçlara çıkan çiftçiler, büyük bir özveriyle ceviz topluyor ve ardından cevizler, güneş ışığı altında bir hafta boyunca kurutuluyor. Cevizlerin fiyatı bu yıl ortalama 250 liradan satışa sunuluyor.

Ceviz Hasadı (İHA)

Merkez Mahallesi'nde hasada başlayan Mahmut Ateş, ilçede esnaflığın yanı sıra tarımla da uğraştığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide ceviz üretime yapmaktayız. Tabi bunu kolektif bir şekilde arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Benden evvel rahmetli babam ve annem, aile bireylerimiz, çevre ve doğaya gönül vermiş dostlarımızla beraber bu işleri yaptık. Bizler eskiden beri ceviz işleri yapıyoruz. Köylerden cevizleri alır Çorum Niksar'a kamyonlarla götürüp satardık''

Murat Ateş ise son 30 yıldır ilçede herkesin kapısının önünde ceviz ekmeye, ürününü çıkarmaya başladığını belirtti. Balın yanı sıra ceviz de ürettiğini vurgulayarak "Yeter ki sen toprakla bütünleş toprak sana her şeyi veriyor'' dedi.

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Cevizin Beyin ve Vücut Sağlığına Katkıları

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, hem beyin hem de vücut sağlığı için önemli faydalar sunuyor. Düzenli olarak ceviz tüketmek, kalp sağlığını korurken, hafızayı da güçlendirebiliyor. Özellikle bir gece suda bekletildikten sonra tüketilen cevizlerin, hafızayı adeta bir makine gibi çalıştırdığı biliniyor.

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Kalp Sağlığını Destekliyor

Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından kalp sağlığına faydalı bir gıda olarak onaylanmış durumda. Sodyum, trans yağ ve doymuş yağ oranlarının düşük olması, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. A ve C vitaminleri, protein, kalsiyum, demir ya da diyet lifi açısından günlük değerin en az %10'unu karşılıyor.

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Hafıza Güçlendiriyor

Cevizin düzenli tüketimi, beyin fonksiyonlarını geliştirirken, Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. İçerdiği antioksidanlar ve E vitamini, beyni iltihaplanmadan ve serbest radikallerin zararlarından koruyor.

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Stresi Azaltıyor

Cevizin bir diğer önemli özelliği ise stresi azaltması. Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, ceviz tüketen bireylerde daha düşük stres seviyeleri gözlemlenmiş. Ayrıca, ceviz içeriğinde bulunan melatonin ve folat gibi bileşenler, zihinsel sağlığı destekleyerek uyku düzenini iyileştiriyor.

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Bağırsak Sağlığını İyileştiriyor

Bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunan ceviz, prebiyotik özellikleri sayesinde sindirim sistemini güçlendiriyor. Faydalı bakterilerin çoğalmasına katkıda bulunarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.