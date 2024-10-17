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Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 09:54
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Artvin’de dünyanın en büyük Atatürk heykeli sisler arasında böyle görüntülendi

Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli bölgede oluşan sis bulutları ile görsel bir şölen sundu.

Artvin'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeli, etkileyici bir doğa olayı sırasında hızlı çekim tekniğiyle görüntülendi. 22 metre yüksekliğinde ve 60 ton ağırlığındaki dev Atatürk heykeli, sislerin arasında kaybolarak izleyenlere büyüleyici bir manzara sundu. Heykelin yanında yer alan, 60 metre uzunluğundaki direğe asılı 216 metrekarelik Türk bayrağı da sislerin içinde adeta gözden kaybolarak etkileyici görüntüler oluşturdu.

Doğa ve tarihin buluştuğu bu özel anlar, hızlı çekim tekniği sayesinde sislerin heykeli yavaş yavaş kaplayışını net bir şekilde gözler önüne serdi.

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