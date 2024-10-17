Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan otobüs devrildi: 22 yaralı
Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi. Yaşanan kazada 22 kişi yaralanırken 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 22 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.