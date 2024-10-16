Salça kutusunda uyuşturucu çay paketinden silah çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T.'nin (23) bir koliyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiğini belirledi.

SALÇA KUTUSUNDA UYUŞTURUCU ÇAY PAKETİNDEN SİLAH ÇIKTI

Ekipler şüphelilerin uyuşturucu kaçıracağından şüphelenerek operasyon başlattı. 3 şüphelinin bir otobüs firmasının tarifeli seferine vermek istedikleri koliyi açan ekipler kolide çay ve salça kutusu buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinde salça kutusunda 126 gram metamfetin, çay kolisinde ise 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.