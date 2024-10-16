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Sakarya'da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 03:53
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Sakarya’da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Adem Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Korkunç Kaza, Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaralı adamın ambulansa bindirilme anı (İHA)Yaralı adamın ambulansa bindirilme anı (İHA)

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde seyir halinde olan 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücüsü Adem Ö.'nün (46) kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde duran 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim (48) isimli kadın ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Geçtim, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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