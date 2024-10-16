Malatya'daki deprem sonrası dev kayalar yolları kapattı!
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada hasar oluştu, merkez üssü Kale ilçesinde 1 kişi hafif yaralandı. eprem nedeniyle Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde de dağlardaki kayalar yola düştü. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmayan kayalar, trafikte de tehlike oluşturmaması için ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın dağlık alanında kayalıklar koparak aşağı indi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem birçok ilde hissedildi. Elazığ'da ise bir vatandaş balık tutarken depreme yakalandı.
Balıkçının cep telefonu ile kayda aldığı anda dağlık alanda kayaların koptuğu görüldü.