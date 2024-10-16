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İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.10.2024 23:59
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İstanbul’da silahlı kavga! Yaralılar var

Ataşehir'de, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kurşunların isabet ettiği bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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