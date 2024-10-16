Hem yetiştirici hem çobanlar

Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynaklarından hayvancılık, aile ekonomisinin can suyu konumunda. Mahallenin büyük çoğunluğunun hayvancılık ile uğraştığı mahallede vatandaşlar, ilkbaharın bitmesiyle nisan ve mayıs aylarında mahallenin mera alanı olarak bilinen Kızılgöl mevkiine geliyorlar. Yaklaşık bine yakın hayvanın otlatıldığı Kızılgöl, ilkbahardan ekim ayına kadar hayvanların beslendiği ve barındığı mera alanı olarak kullanılıyor. Hayvanlarına bakacak çoban bulamayan vatandaşlar, hayvanlarının bakımını ve çobanlığını da kendileri yapıyorlar. Kışın havaların soğumasıyla ve aşırı yağışlardan dolayı Kızılgöl'ün su ile dolmasıyla meradan köye hayvanlarla birlikte yolculukları başlıyor. Kış aylarında küçükbaş hayvanlarının doğum yapmasının ardından yavrularla birlikte nisan ve mayıs aylarında tekrardan Kızılgöl'e gitme yolculuğu başlıyor.





Hayvancılığın bölgenin geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getiren mahalle muhtarı Yusuf Çetin, "Burası Kızılgöl, kışları su dolar yaz aylarında ise hayvanları otlatmaya çıkartıyoruz. Hayvancılık köylü vatandaşlarımızın geçim kaynağıdır. Hayvan sahipleri mayıs ayında bu alanda hayvanlarını otlatıyorlar. Ekim ayı geldiğinde ise bu meralarda soğuk olduğu için geri köylerine geri dönüyorlar. Burası hayvan sahipleri için güzel bir yayla. Bu merada ortalama büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmak üzere bin hayvan bulunmaktadır. Konteyner olsun çadır olsun müstakil evler olsun burada 40 hane yaşamaktadır ve 40 hane hayvancılık yapıyorum" dedi.



Kızılgöl'e nisan ve mayıs aylarında 60 koyunuyla birlikte gelen Salih Ulaş, "60 koyunumuzla köyden çıkıp buraya geliyoruz. Hayvanların bakımını yaptıktan sonra otlattıktan sonra ekim ayına doğru köylere geri dönüyoruz. Burada 40 aile burada hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Yani hayvanlarımıza bakmak için çoban tutmuyoruz, kendi hayvanımızı kendimiz çobanlık yapıyoruz. Konaklamanızı veya hayvanlara bakımımızı burada yapıyoruz. 16 yıldır çobanlık yapıyorum. Kışın çok yağmur yağdığı için su topluyor burası bu yüzden burada kalamıyoruz. Soğuk bir hava olduğu için koyunlarımız doğuramıyor burada da. Bu yüzden de köye göçmek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.



Kızılgöl'de hayvanlarını otlatan çoban Ramazan Aydın, çocukluğundan beridir çobanlık yaptığını dile getirerek, "Yaz aylarında burada hayvanları otlatıyoruz. Çocukluğumdan beri çobanlık yapıyorum. Mayıs aylarında hayvanlara ot atıyoruz. Ekim ayında da geri köye gidiyoruz. Ekim ayında soğuklar başladığı için barınma ihtiyacımız zor oluyor. Onun için kalamıyoruz. Burası büyük bir mera. Çok eskilere dayanan bir meradır. Çocukluğundan beri bu merada hayvanları otlatıyoruz" ifadelerini kullandı.