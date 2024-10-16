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Düzce'de fabrika alevlere teslim oldu!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 04:27 Güncelleme: 16.10.2024 06:02
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Düzce’de fabrika alevlere teslim oldu!

Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

Olay, Düzce'de meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

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