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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 09:02
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Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu: 39 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 20'si çocuk, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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