MSB: Yunanistan’ın bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN