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Hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 15:18
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Hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aralarında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslar işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılan "Kastamonu'nun Huzuru" uygulamalarında 6 bin 605 şahıs ile 2 bin 377 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde 3'ü hapis cezasıyla aranan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı. Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise yasal sınır üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 5, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullanan 16 sürücüye işlem yapıldı.

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