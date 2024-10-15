AFAD duyurdu! Antalya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.54'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olan depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-10-15
Saat:19:54:18 TSİ
Enlem:35.38833 N
Boylam:28.68417 E
Derinlik:23.55 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2024-10-15 19:54:18 35.38833 28.68417 23.55 ML 4.7 Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
2024-10-15 19:09:33 36.985 28.30361 6.98 ML 2.6 Marmaris (Muğla)
2024-10-15 19:05:27 40.85917 27.91028 6.92 ML 1.4 Marmara Denizi - [12.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-10-15 18:35:34 38.87278 37.4925 6.95 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-10-15 18:33:14 36.57444 38.52389 7.03 ML 2.2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.86 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-10-15 18:22:07 38.58556 38.58417 7.0 ML 1.3 Baskil (Elazığ)
2024-10-15 18:20:24 40.50333 30.54056 7.0 ML 1.7 Taraklı (Sakarya)
2024-10-15 18:19:26 36.9775 28.29694 6.96 ML 2.2 Marmaris (Muğla)
2024-10-15 17:28:29 36.09333 28.85861 24.3 ML 1.4 Akdeniz - [46.17 km] Kaş (Antalya)
2024-10-15 17:08:58 41.38611 28.7175 11.2 ML 1.0 Karadeniz - [05.45 km] Arnavutköy (İstanbul)
2024-10-15 16:53:33 38.93167 37.4 5.65 ML 1.6 Gürün (Sivas)