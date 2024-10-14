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Yüksekova'da 100 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 09:23 Güncelleme: 14.10.2024 09:23
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Yüksekova’da 100 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatı için kazı çalışmalarına başlandı.

İlçede nüfusun artması ve İran ile Irak'tan gelen hastaların yoğunluğu nedeniyle 100 yataklı bir hastanesinin daha yapımına başlandı. 5 bin 843 metrekare alana kurulacak ve 5 kattan oluşacak 100 yataklı hastanenin inşaatı için kazı çalışmaları başlatıldı. 100 yataklı hastane binasının içerisinde 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı, 18 poliklinik, 24 yataklı yoğun bakım ünitesi, 5 ameliyathane, 1 arena sistemli acil servisin yer alması planlanıyor.

Son deprem yönetmeliğine göre yapılacak hastanenin zeminine fore kazık çakılarak deprem izolatörlü şekilde inşa edileceği ve 700 iş günü içerisinde teslim edileceği belirtildi.

Yeni hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Hastane Müdürü Osman Kaynar'dan yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldılar.

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