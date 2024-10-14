Tüyler ürperten görüntü! Arazi ortasına bırakıldı üzerindeki yazı ekipleri harekete geçirdi

Eskişehir'de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki 'Sıraç, ölümün yaklaştı' yazısı ise polisi alarma geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN YAZI: ÖLÜMÜN YAKLAŞTI

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti.

Eskişehir’de arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti | Görüntü-İHA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

TABUT AÇILDI

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.