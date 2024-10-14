Ordu’da tezgahlarda palamut bereketi

Karadeniz açıklarında avlanan palamut balığını boyutu büyüdü, tezgahlardaki bir balığın tanesi bir kiloyu aştı. Balıkçılar, 3 gün önceye kara 80 liradan satılan palamut balığının olumsuz ve yağışlı hava şartları nedeniyle 100 liradan satıldığını ancak yine de fiyatların düşük olduğunu söyledi.





Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini belirterek, "Balık yine bol ancak hava şartları sert olduğu için biraz fiyatlar yükseldi. Yeterince balık var, şu anda iri boy palamut 100 lira. Bu balıklar bu fiyatlara çok ucuz, bir hafta 10 gün sonra balık azalacak, o zaman fiyatlar artacak. Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapıldığı için balık yetemeyebiliyor. Hava şartları uygun olmadığında balık azalıyor, fiyatlar yükseliyor. 3 gün önce palamut balığı 80 liraydı, sonrasında 100 liradan satılıyor" dedi.



Balıkçı esnafı Özay Çakır, bu sene balığın çok bereketli olduğunu söyledi. Son 2 yılın en verimli mevsiminde olduklarını ifade eden Çakır, "Palamut balığının tanesi bir kilo 200 gram geliyor ve tanesi 100 lira. Her çeşit balığımız var, bu bolluk 2 yılda bir kere denk gelir. Müşterilerimizin alıp bol bol dolaplarına koymalarını isteriz. Hava şartları sert olduğu zaman ilerleyen günlerde fiyatlar yükselebilir" ifadelerine yer verdi.

Cemal Kahraman isimli vatandaş, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, balığın kırmızı ete göre daha faydalı olduğunu, insanların bol miktarda tüketmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan tezgahlarda mezgit 150, istavrit 70, levrek ve somon 150, sargan 200, çinakop 250,sarıkanat ise 350 liradan satılıyor.