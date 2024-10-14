Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi!

Müstehcenlik suçundan tutuklanan bir süredir cezaevinde olan Jahrein lakaplı tanınan Ahmet Sonuç tahliye edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç), tahliye edildi. Sonuç tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından oğlu ile fotoğrafını paylaşarak "tahliye" notunu düştü.

Ahmet Sonuç'un sosyal medya paylaşımı | Görüntü-A Haber

OLAYIN GEÇMİŞİ

Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç 13 Eylül'de gözaltına alınmış ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞMIŞTI

Tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein mahlası Ahmet Sonuç'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

"ETKİLEŞİM İÇİN YAPTIM"

Sonuç, etkileşim almak için yaptığını ifade ederek "Değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim hatırlatıldı. Öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, ben asosyal içine kapalı bir kişiyim bu sebeple internette çok vakit geçiriyorum, internette gezerken bir gruba denk geldim, bu gruptaki insanların atmış olduğu tweetlere benzer tweetler atarak etkileşim içinde olmaya bu şekilde takipçi elde etmeye çalıştım, soruşturmaya konu tweeti de bu şekilde başkasının bir tweette bir elde etmeye gesin almak için bende aldım, bu kişi Canino 1997 rumuzlu bir hesaplı bu gördüm bende attım, suç işleme kastım bulunmamaktadır, amacım sadece etkileşim almaktı, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim." demişti. Sonuç'un ifadesinin tamamı şu şekilde:

"SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDERİM"

"Usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim."

Emniyetteki ve Savcılıktaki ifadesinde ise "İsnat edilen suçlamayı ve haklarımı anladım, savunmalarımı yapacağım, adres değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim" demişti.