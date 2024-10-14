İzmir’de göçmen operasyonu! 35 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 02.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 17'si çocuk 35 kaçak göçmeni yakaladı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aynı gün saat 05.30'da Dikili ve 09.35'te Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 46 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.