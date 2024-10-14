Bursa’da bir garip olay: Kedinin saldırısına uğradı

Olay, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye O. (81) sokakta kavga eden köpek ile kediyi gördü. Yaşlı kadın, köpekle kediyi ayırmak için hamle yaptı. O sırada kedi ise kadına saldırdı. Elinden yaralanan kadın kanlar içinde kaldı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.