Asansör faciasında yeni gelişme! 3 itfaiye eri tutuklandı

Olay, 23 Temmuz'da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana gelmişti.



13 yaşındaki Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6'ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale anı (DHA)

EMNİYET KEMERİ TAKILMAMIŞ

Beren Su mahsur kaldığı kattan itfaiyeciler tarafından çıkarılmaya çalışırken asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ortaya çıkan bir fotoğrafta Beren Su'nun üzerinde emniyet kemeri olmadığı itfaiye görevlisinin ise bir elinde termos olduğu görüşmüştü.

Beren Su Bolat

3 İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ile itfaiye görevlileri hakkında Ankara Valiliği tarafından soruşturma izni verildi. Şüphelilerin izne itirazının reddedilmesi üzerine itfaiye şefi E.A. ile itfaiye görevlileri B.Y. ve B.B gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık sorgusunun ardından Ankara Batı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.