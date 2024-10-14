Aile katliamında tüyleri ürperten detay: Mezarlıkta kan içtim kendimi kaybettim

Gaziantep'te geçtiğimiz gün yaşanan aile vahşeti tüyler ürpertti. Berber Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'i (5) silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Korkunç katliamın ardından Demir Ailesi dün gözyaşları ile toprağa verildi.

SESSİZ VE SAKİN BİRİSİYDİ AMA…

Ahmet Demir'in yakınları ise Türkiye'yi sarsan aile katliamında 3 yıl önce yaşanan esrarengiz olaya dikkat çekti. Mahallede sesiz ve sakin birisi olarak bilinen Demir iddiaya göre 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gitti.

Ahmet Demir ve eşi Emine Demir (DHA)

MEZARLIKTAN SU İÇTİKTEN SONRA BAYILDI!

Demir'in burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığını, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediğini söyledi.

Ahmet Demir eşini ve 4 çocuğunu öldürdü (İHA)

3 YIL ÖNCEKİ OLAYIN ETKİSİNDE KALMIŞTI

Ahmet Demir'in 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyleyen yakınları, "Taburcu olduktan sonra çok iyi olduğunu söylüyordu. Zaten genel olarak hep iyiydi. İnsanlarla iletişim iyi olan biriydi. Ancak 3 yıl önceki olayda çok korkmuş ve bunun etkisinde kalmıştı" dedi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenazeler buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.