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Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 13:51 Güncelleme: 14.10.2024 13:51
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Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış kamerada

Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler kar, sis ve fırtınaya rağmen zirve yaptı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yerli ve yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Tırmanış anlarının kaydedildiği görüntülerde dağcıların zor anlar yaşadığı ve zirvedeki mutluluğu görüldü.

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