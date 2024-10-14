400 metre yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Kaza merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Birinci kontrolündeki araç şiddetli yağıştan da kaynaklı olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

400 metre boyunca dereye kadar yuvarlanan araçtan son anda atlayan sürücü İhsan Birinci kazada yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD, Emniyet, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının bulunduğu bölgeye kadar inen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye konulan Birinci metrelerce taşınarak ambulansa yerleştirildi. Hastaneye sevk edilen Birinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.