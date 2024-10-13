Yeni doğmuş bebeği havalimanı tuvaletine bırakıp kaçtılar! 2 gözaltı

Antalya'da havalimanındaki engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakıp

hızlı bir şekilde ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

BEBEĞİ BIRAKIP KAÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yapılan araştırmada bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2 kişi, Moskova'ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

