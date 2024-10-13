Otoparkta çok sayıda araç alevlere teslim oldu

Korkunç Yangın, saat 17.10 sıralarında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta meydana geldi.

Yanan araçların söndürülme anı (DHA)

Otoparktaki bir aracın alev almasının ardından, alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer dört araca da sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangında 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.