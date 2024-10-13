Otoparkta çok sayıda araç alevlere teslim oldu
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir otoparkta park halindeki bir aracın yanmaya başlamasıyla birlikte, alevler diğer araçlara sıçradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Meydana gelen olayda 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Korkunç Yangın, saat 17.10 sıralarında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta meydana geldi.
Otoparktaki bir aracın alev almasının ardından, alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer dört araca da sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangında 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.