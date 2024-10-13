İtalyan sanatçıların sergisine Adıyamanlılar damga vurdu

Deprem felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman, bu kez İtalyan ressamların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en büyük moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların eserlerini Adıyaman'a taşıdı. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "İtalyan Ressamlar Adıyaman'da" sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çok sayıda davetli hazır bulundu.

Sergiyi gezen Adıyamanlılar, İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izlerken, yorumlarda bulundular. Adıyamanlı amcaların bazı ilginç yorumları, ziyaretçileri de gülümsetti. Eserleri inceleyen Adıyamanlı amcalar, "Bu eser el yapımı kim yaptıysa usta aydın kişiymiş, bu adam çok üzüntü görüp resmini çizmiş" yorumunda bulundu. Başka bir Adıyamanlı amca ise "Resim çok şahane, bu resmi yapan ellere Allah sağlık versin" dedi.

Limon konseptli bir tabloyu değerlendiren ziyaretçi ise "Limon bir tattır, yemeklerde kullanılır insanlara yarar, faydalı eserdir" yorumunda bulundu.

Açılış töreninde kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol "Devlet olarak ilimizin kalkınması, şehrimizin deprem öncesinden daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biz devlet olarak bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ederken bunun yanı sıra iş insanlarımızın da bu konuda bize desteklediklerini görmek gerçekten güzel. Bugün, ilimizin tanıtımı ve böylesi muazzam bir serginin oluşmasında bize desteklerini esirgemeyen Hikmet Eraslan'a teşekkür ediyorum. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de yaptığı konuşmada, "Valiliğimiz ve belediyemizin destekleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel serginin ilimiz turizmine ve tanıtımına faydalı olacağına inanıyorum. Hiç birimizin bireysel olarak ulaşamayacağımız İtalyan ressamlarımızın kıymetli eserlerini burada halkımıza sundular. Büyük bir ekiple 3 gündür buradalar. Nemrut'ta, Cendere'de Adıyaman'ın tarihi yerlerinde çok önemli çekimler çekimler yaptılar, sanatı icra ettiler. Önümüzdeki günlerde bu eser ortaya çıkınca Adıyamanlılar, Adıyaman dostları, bütün Türkiye hatta bütün dünya, Adıyaman'ın güzelliklerini başka pencereden görecekler. Bu çalışma Adıyamınız'ın tanıtımı için çok kıymetli. Eserlerini ilimizde sergileyen kıymetli iş adamı Hikmet Eraslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Depremin yaralarını hızla sarmaya çalışan Adıyaman'a bu kez sanat ile destek vermek istediklerini belirten Hikmet Eraslan, "Sosyal sorumluluk kapsamında, sanatla, gelip insanlara dokunmamızı istediler. Biz de koşa koşa geldik. Bir kaç gündür ekibimizle buradayız. İtalyan ressamlar sergimizi açtık. Adıyaman'ın doğa ve tarihi güzellikleri çok fazla. Burayı tanıtalım istiyoruz. Umut ediyorum ki Adıyaman tekrar o eski enerjisini o eski motivasyonunu kazanmış olacak. Adıyaman için bir festival planlıyoruz. Yüzbinler katılım gösterecek. Zirve bir proje gerçekleştirmiş olacağız. İtalyan ressamlara ait 30 adet yağlıboya tabloyu Adıyaman'da sanatseverlerle buluşturduk. Yaşanan üzücü olayın ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır'dan sonra Adıyaman'da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine inanıyorum. Toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valimiz Dr. Osman Varol'a ve Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 30 Ekim'e kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.