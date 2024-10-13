Adana Lezzet Festivali ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Adana Lezzet Festivali ücretli mi, ne kadar?
Adana'nın gastronomi alanındaki zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 8. kez gerçekleştiriliyor. Merkez Park’ta yapılacak organizasyon, ziyaretçilere Adana mutfağının meşhur tatlarını tanıtırken, aynı zamanda çeşitli paneller ve etkinliklerle dolu bir program sunacak. Girişin tamamen ücretsiz olması, lezzet tutkunlarını Adana’ya çekmeye hazırlanıyor.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki festivalin teması "Kökleriyle Adana" olarak belirlendi. Adana'nın tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, katılımcılara yerel lezzetlerin derinliklerine inmeleri için bir fırsat sunacak.
Hazırlıklar ve Katılımcılar
Festivalin hazırlık süreci, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapılan üst kurul toplantısında detaylandırıldı. Toplantıya belediye ve oda başkanlarının yanı sıra diğer kurul üyeleri de katıldı. Vali Köşger, Adana'nın gastronomi alanındaki uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen festivalin, kentin lezzetlerini tanıtma konusundaki önemini vurguladı.
Eğlence ve Lezzet Bir Arada
Köşger, festivalin eğlence ile lezzeti bir araya getirerek Adana'nın sıcakkanlı ruhunu ve güzel atmosferini yansıttığını belirtti. 2017 yılından bu yana düzenlenen festival, her geçen yıl zenginleşen içerikleriyle Türkiye'nin en canlı organizasyonlarından biri haline geldi.
Festival, binlerce misafiri ağırlamaya ve birçok ilke imza atmaya hazırlanıyor. Konferanslar, yemek atölyeleri ve çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunulacak. Vali Köşger, "Tüm paydaşlarımızla büyük emekler vererek düzenleyeceğimiz festivalimizin, her yıl olduğu gibi bu yıl da göz dolduracağına eminim. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimizi lezzet dolu bir eğlenceye bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Adana'nın lezzet rotası, 18-20 Ekim tarihlerinde tüm gastronomi severlerini ağırlayacak.