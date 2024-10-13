4 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 bilgi notu, 1 kamera kayıt cihazı, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Zanlıların 4 kişiyi 25 milyon 373 bin lira dolandırdığı belirlendi.