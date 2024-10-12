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Kız yurtları önlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 05:40
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Kız yurtları önlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Erzincan'da polis ekipleri kız yurtları önünde öğrencilerin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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