İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İsrail'den Bulgaristan'a giden ve İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.
İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.