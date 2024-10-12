Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kabul etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 5 yıl 6 ay cezası olan 1 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş cezaları bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.