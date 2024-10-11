Van Gölü’ne kaçak deşarja ceza! Bakanlık affetmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DEM Parti idaresindeki Van Büyükşehir Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak şekilde deşarj yaptığını tespit etti. Kaçak deşarj nedeniyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 TL ceza kesildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.