İstanbul'da trafik var mı? Kara yollarında son durum (11 EKİM CUMA)

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle, kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı. Trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 60 olarak ölçüldü.

İSTANBUL

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU

İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarındaki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları sebebiyle Çeşme istikameti 6-11. kilometrelerinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 0-68. kilometrelerinde asfalt yolun üstyapısındaki çatlakların onarımı sebebiyle Konya-Ankara istikametinde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

SAMSUN-ANKARA

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli kesimi) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Boğazlıyan-Yenifakılı yolunun 9-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.