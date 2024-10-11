Bursa’da çocuğunun canını hiçe saydı...Tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anayola çıkan bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı kız çocuğuna eşya taşıttı. Kask takmadan kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi, hem de arkasındaki küçük kız çocuğunu düşünmeden ilerlerken, tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.