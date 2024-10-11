11 Ekim 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da çocuğunun canını hiçe saydı...Tehlikeli yolculuk kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 13:51 Güncelleme: 11.10.2024 13:51
ABONE OL
Bursa’da çocuğunun canını hiçe saydı...Tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, aracındaki küçük kıza eşya taşıtıp kaskız bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli yolcuk kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anayola çıkan bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı kız çocuğuna eşya taşıttı. Kask takmadan kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi, hem de arkasındaki küçük kız çocuğunu düşünmeden ilerlerken, tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör