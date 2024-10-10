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Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 11:25
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Samsun’da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.A. (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T. (39) kaçak kazı yaparken yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen jeneratör, kürek, kazma, demir levye ile eldivene de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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