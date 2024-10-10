Kan donduran olay: Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Şoke eden mesajlar: Organlarını yakacağım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kan donduran olay, sosyal medya mesajlarıyla ortaya çıktı.

GENÇ KIZLARI KALAŞNİKOF İLE TAKİP ETTİ

İlçede yaşayan 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği belirtilen Hasan S isimli şüphelinin, genç kızların kapısına kalaşnikof marka silahla dayandığı ortaya çıktı.

BOĞUŞMA SIRASINDA KOLUNU ISIRDI

Kolundaki ısırık izini paylaşan genç kız, Hasan S'nin kendisini kaçırmaya çalıştığını ve boğuşma sırasında kolunu ısırdığını yazdı.

Şüpheli şahıs tarafından kaçırılmaya çalışılan kızlardan birinin sosyal medyada paylaştığı mesajlar ise kan dondurdu.

Genç kızın sosyal medyaya yansıyan mesajlarında, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Ablama bile mesajlar atıyor. Kalaşnikof ile kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.

"ORGANLARINI YAKACAĞIM"

Tutuklanan Hasan S'nin yazdığı mesaj ise adeta kan dondurdu. Hasan S yazdığı mesajda, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra da satacağım." ifadelerini kullandı.