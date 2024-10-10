İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polisten kaçan TIR dehşet saçtı

Kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun yönetimindeki 15 PE 360 plakalı TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu.

Kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü, şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti. Ardından da TIR'ı hareket ettirip, kaçmaya başladı. Polis, TIR'ın peşine düştü. Buca ilçesi Batı sapağı girişinde TIR şoförü Tosun, hakimiyeti kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki 34 FFL 938 plakalı otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki 35 YEV 47 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobil ile TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun, sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.